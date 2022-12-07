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Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 7 декабря

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Украина, Среда 07 декабря 2022 12:00
Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 7 декабря Фото: курс доллара упала на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,20 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 41,75 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,55 грн (39,65 - 6 декабря)
  • продажа - 40,20 грн (40,25 - 6 декабря) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,80 грн (40,85 - 6 декабря),
  • продажа - 41,75 грн (41,90 - 6 декабря) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 6 декабря),
  • продажа - 8,95 грн (8,95 - 6 декабря) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 7 декабря составляет 38,4866 гривен за евро (-0,2487 грн).

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 7 декабря

Напомним, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца считает, что Украине пока не нужна очередная девальвация гривны. Вопрос об этом может возникнуть в случае ухудшения ситуации на наличном рынке.

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