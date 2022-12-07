Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 7 декабря
В обменных пунктах Украины сегодня, 7 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,20 гривен за доллар. Курс евро упал на 15 копеек до 41,75 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,55 грн (39,65 - 6 декабря)
- продажа - 40,20 грн (40,25 - 6 декабря) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,80 грн (40,85 - 6 декабря),
- продажа - 41,75 грн (41,90 - 6 декабря) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,30 грн (8,30 - 6 декабря),
- продажа - 8,95 грн (8,95 - 6 декабря) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 7 декабря составляет 38,4866 гривен за евро (-0,2487 грн).
Напомним, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца считает, что Украине пока не нужна очередная девальвация гривны. Вопрос об этом может возникнуть в случае ухудшения ситуации на наличном рынке.
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