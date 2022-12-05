Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 5 грудня

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 грудня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,30 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 41,85 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 5 грудня становить 38,5396 грн за євро (+0,3346 грн).

Нагадаємо, голова Національного банку України Андрій Пишний поки що не бачить підстав для зміни фіксованого курсу гривні до долара. Крім того, відмова від фіксації курсу поки що є передчасною.

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