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Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 5 декабря

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Украина, Понедельник 05 декабря 2022 10:51
Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 5 декабря Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,30 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 41,85 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,60 грн (39,65 - 2 декабря)
  • продажа - 40,30 грн (40,35 - 2 декабря) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,85 грн (40,70 - 2 декабря),
  • продажа - 41,85 грн (41,70 - 2 декабря) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,35 грн (8,15 - 2 декабря),
  • продажа - 8,95 грн (8,70 - 2 декабря) за злотый.

Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 5 декабря составляет 38,5396 гривен за евро (+0,3346 грн).

Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 5 декабря

Напомним, глава Национального банка Украины Андрей Пышный пока не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны к доллару. Кроме того, отказ от фиксации курса пока является преждевременным.

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