Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине на 5 декабря
В обменных пунктах Украины сегодня, 5 декабря 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,30 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 41,85 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,60 грн (39,65 - 2 декабря)
- продажа - 40,30 грн (40,35 - 2 декабря) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,85 грн (40,70 - 2 декабря),
- продажа - 41,85 грн (41,70 - 2 декабря) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,35 грн (8,15 - 2 декабря),
- продажа - 8,95 грн (8,70 - 2 декабря) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 5 декабря составляет 38,5396 гривен за евро (+0,3346 грн).
Напомним, глава Национального банка Украины Андрей Пышный пока не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны к доллару. Кроме того, отказ от фиксации курса пока является преждевременным.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.