Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні 23 листопада
Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
В обмінних пунктах України сьогодні, 23 листопада 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,05 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 39,70 грн (39,75 – 22 листопада)
- продаж – 40,40 грн (40,45 – 22 листопада) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,05 грн (40,00 – 22 листопада),
- продаж – 41,05 грн (41,00 – 22 листопада) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,15 грн (8,15 – 22 листопада),
- продаж – 8,70 грн (8,75 – 22 листопада) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 23 листопада становить 37,5541 грн за євро (+0,1060 грн).
Нагадаємо, у Національному банку не очікують значних коливань курсу долара до гривні до кінця року.
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