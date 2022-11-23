Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні 23 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 листопада 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 40,40 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,05 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,70 грн (39,75 – 22 листопада)

продаж – 40,40 грн (40,45 – 22 листопада) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,05 грн (40,00 – 22 листопада),

продаж – 41,05 грн (41,00 – 22 листопада) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,15 грн (8,15 – 22 листопада),

продаж – 8,70 грн (8,75 – 22 листопада) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 23 листопада становить 37,5541 грн за євро (+0,1060 грн).