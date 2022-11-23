Доллар дешевеет: актуальные курсы валют в Украине 23 ноября
В обменных пунктах Украины сегодня, 23 ноября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 40,40 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,05 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 39,70 грн (39,75 - 22 ноября)
- продажа - 40,40 грн (40,45 - 22 ноября) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 40,05 грн (40,00 - 22 ноября),
- продажа - 41,05 грн (41,00 - 22 ноября) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 8,15 грн (8,15 - 22 ноября),
- продажа - 8,70 грн (8,75 - 22 ноября) за злотый.
Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 23 ноября составляет 37,5541 гривен за евро (+0,1060 грн).
Напомним, в Национальном банке не ожидают значительных колебаний курса доллара к гривне до конца года.
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