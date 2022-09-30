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Долар дешевшає: актуальні курси в Україні на 30 вересня

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Україна, П'ятниця 30 вересня 2022 12:39
Долар дешевшає: актуальні курси в Україні на 30 вересня Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 30 вересня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 41,95 гривні за долар. Курс євро зріс на 25 копійок до 40,75 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 41,05 грн (41,15 – 29 вересня)
  • продаж – 41,95 грн (42,05 – 29 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 39,40 грн (39,30 – 29 вересня),
  • продаж – 40,75 грн (40,50 – 29 вересня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,05 грн (8,05 – 29 вересня),
  • продаж – 8,50 грн (8,50 – 29 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 30 вересня становить 35,5611 грн. за євро (+0,5869 грн.).

Долар дешевшає: актуальні курси в Україні на 30 вересня

Нагадаємо, за даними НБУ, причинами зростання курсу долара у вересні були нестача готівкової валюти в банках, купівля доларів аграріями та психологічний ефект від оголошеної на території Росії мобілізації.

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