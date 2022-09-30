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Доллар дешевеет: актуальные курсы в Украине на 30 сентября

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Украина, Пятница 30 сентября 2022 12:39
Доллар дешевеет: актуальные курсы в Украине на 30 сентября Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 сентября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 41,95 гривен за доллар. Курс евро вырос на 25 копеек до 40,75 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 41,05 грн (41,15 - 29 сентября)
  • продажа - 41,95 грн (42,05 - 29 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,40 грн (39,30 - 29 сентября),
  • продажа - 40,75 грн (40,50 - 29 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,05 грн (8,05 - 29 сентября),
  • продажа - 8,50 грн (8,50 - 29 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 30 сентября составляет 35,5611 гривен за евро (+0,5869 грн).

Доллар дешевеет: актуальные курсы в Украине на 30 сентября

Напомним, по данным НБУ, причинами роста курса доллара в сентябре были нехватка наличной валюты в банках, покупка долларов аграриями и психологический эффект от объявленной на территории России мобилизации.

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