Доллар дешевеет: актуальные курсы в Украине на 30 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 сентября 2022 года, курс доллара в продаже упал на 10 копеек до 41,95 гривен за доллар. Курс евро вырос на 25 копеек до 40,75 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 30 сентября составляет 35,5611 гривен за евро (+0,5869 грн).

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

Напомним, по данным НБУ, причинами роста курса доллара в сентябре были нехватка наличной валюты в банках, покупка долларов аграриями и психологический эффект от объявленной на территории России мобилизации.

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