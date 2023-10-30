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Долар близький до мінімумів за два тижні: НБУ знизив курс на 31 жовтня

Фото: офіційний курс долара продовжує падати (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Курс долара продовжує тенденцію до падіння, що розпочалася минулого тижня. На вівторок, 31 жовтня, офіційний курс встановлено на позначці 36,36 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 31 жовтня встановлено на такому рівні: 36,3659 гривень за 1 долар (-0,0557 грн.). І це близько до мінімальних за два тижні значень - 17 жовтня долар коштував 36,32 гривень.

Фото: офіційні курси валют (bank.gov.ua)

Єдина європейська валюта навпаки різко додала 18 копійок. Офіційний курс на 30 жовтня - 38,5624 гривень за 1 євро (+0,1850 грн).

Фото: динаміка курсу гривні по відношенню до долара та євро (bank.gov.ua)

На міжбанківському ринку курс долара сьогодні впав до позначок 36,33-36,35 грн/долар (купівля-продаж).

Фото: дані торгів на міжбанку (udinform.com)

Що з готівкою

У першій половині дня українські обмінники виставляли такі курси:

  • долар - 37,90 гривень (продаж) та 37,52 гривень (купівля)
  • євро - 40,42 гривень (продаж) та 39,94 гривень (купівля)

Середній курс долара (банки + обмінники) продажу становив 38,00 гривень, у купівлі - 37,41 гривень.

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