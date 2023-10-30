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Доллар близок к минимумам за две недели: НБУ снизил курс на 31 октября

Фото: официальный курс доллара продолжает падать (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Курс доллара продолжает тенденцию к падению, начавшуюся на прошлой неделе. На вторник, 31 октября, официальный курс установлен на отметке 36,36 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 31 октября установлен на таком уровне: 36,3659 гривен за 1 доллар (-0,0557 грн). И это близко к минимальным за две недели значениям - 17 октября доллар стоил 36,32 гривен.

Фото: официальные курсы валют (bank.gov.ua)

Единая европейская валюта наоборот резко прибавила 18 копеек. Официальный курс на 30 октября - 38,5624 гривен за 1 евро (+0,1850 грн).

Фото: динамика курса гривны по отношению к доллару и евро (bank.gov.ua)

На межбанковском рынке курс доллара сегодня упал до отметок 36,33-36,35 грн/доллар (покупка-продажа).

Фото: данные торгов на межбанке (udinform.com)

Что с наличной валютой

В первой половине дня украинские обменники выставляли следующие курсы:

  • доллар - 37,90 гривен (продажа) и 37,52 гривен (покупка)
  • евро - 40,42 гривен (продажа) и 39,94 гривен (покупка)

Средний курс доллара (банки + обменники) продаже составил 38,00 гривен, в покупке - 37,41 гривен. 

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