Долар дешевшає, євро також: який курс в українських обмінниках

Курс долара в українських обмінниках ще трохи впав - до 37,90 гривень у продажу. Це майже на 10 копійок нижче порівняно з кінцем минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Середній курс долара опустився ще на дві копійки у продажу до 38,00 гривень. У покупці долар трохи виріс до позначки 37,41 гривень. Середній курс євро зріс відповідно до 40,50 та 39,71 гривень.

Обмінні пункти встановили такі курси на готівкову валюту:

долар - 37,90 гривень (продаж) та 37,52 гривень (купівля)

євро - 40,42 гривень (продаж) та 39,94 гривень (купівля)

На міжбанківському валютному ринку курс знаходиться у коридорі 36,41-36,43 (купівля-продаж).

Офіційний курс

Офіційний курс долара падав у другій половині минулого тижня. На 30 жовтня Національний банк України встановив його на позначці 36,4216 гривень за 1 долар (-0,0866 грн).

Євро також продовжив падіння. Офіційний курс на сьогодні - 38,3774 гривень за 1 євро (-0,0913 грн).

Нацбанк зменшив облікову ставку до 16%. Що буде із курсом?

Минулого тижня Національний банк України знизив облікову ставку з 20 до 16%. Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, вже кілька тижнів країна живе в режимі гнучкого курсоутворення, курс формується насамперед попитом та пропозицією.

"Ми не очікуємо жодного відчутного впливу на стан курсу та стан ринку з урахуванням рішення (про зниження облікової ставки з 20% до 16%, - ред.)", - наголосив він.