Долар по 45: курс валют у банках та обмінниках на 23 вересня

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 23 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,95 грн для продажу (+5 коп. до попереднього робочого дня) та 44,80 грн для купівлі (без змін).

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,90 грн (-10 коп.), а купують – по 51,62 грн (-13 коп.).

Фото: курс валют в обмінниках 23 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,95 грн (+5 коп.), а купує по 44,35 грн (+5 коп.). Для карток курс продажу становить 45,04 грн (без змін), а купівлі – 44,50 грн (+5 коп.).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 51,60 грн (-10 коп.), а продати банку – по 50,60 грн (-10 коп.). Для карток курс продажу становить 51,54 грн (-27 коп.), а купівлі – 50,85 грн (-14 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,95 грн (+5 коп.), а купує по 44,65 грн (+5 коп.). Для карток курс продажу становить 45,10 грн (+5 коп.), а купівлі – 44,60 грн (+5 коп.).

Євро в ''Мобільному Ощаді'' можна купити по 51,85 грн (+5 коп.), а продати – по 51,25 грн (без змін). Для карток курс продажу становить 51,98 грн (без змін), а купівлі – 51,15 грн (без змін).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,20 грн (+10 коп.), а купує по 44,60 грн (+10 коп.). За комерційним курсом долар продають по 45,00 грн (+10 коп.), а купують по 44,70 грн (+10 коп.).

Готівковий євро у ПУМБ можна купити по 51,80 грн (без змін), а продати банку – по 51,10 грн (без змін).

Monobank продає долари по 45,00 грн (+6 коп.), а купує по 44,60 грн (+5 коп.). Євро продають по 51,77 грн (-3 коп.), а купують по 51,07 грн (-3 коп.).

Фото: курс валют у банках 23 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найдешевше долар сьогодні можна купити по 44,95 грн. Такий курс встановили ПриватБанк у відділеннях та ''Мобільний Ощад''.

Далі йдуть ПУМБ за комерційним курсом та Monobank – по 45,00 грн, ПриватБанк для карток – 45,04 грн, Ощадбанк для карток – 45,10 грн та ПУМБ за готівковим курсом – 45,20 грн.

Найнижчий курс продажу євро сьогодні у ПриватБанку для карток – 51,54 грн.

Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях – 51,60 грн, Monobank – 51,77 грн, ПУМБ – 51,80 грн, ''Мобільний Ощад'' – 51,85 грн та Ощадбанк для карток – 51,98 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,70 грн.

Далі йдуть ''Мобільний Ощад'' – 44,65 грн, Ощадбанк для карток, ПУМБ за готівковим курсом та Monobank – по 44,60 грн, ПриватБанк для карток – 44,50 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,35 грн.

Євро найвигідніше продавати банку через ''Мобільний Ощад'' – 51,25 грн.

Далі йдуть Ощадбанк для карток – 51,15 грн, ПУМБ – 51,10 грн, Monobank – 51,07 грн, ПриватБанк для карток – 50,85 грн та ПриватБанк у відділеннях – 50,60 грн.

Скільки сьогодні коштують 100 доларів у банках

ПриватБанк (у відділеннях) – 4 495 грн.

''Мобільний Ощад'' – 4 495 грн.

ПУМБ (комерційний курс) – 4 500 грн.

Monobank – 4 500 грн.

ПриватБанк (для карток) – 4 504 грн.

Ощадбанк (для карток) – 4 510 грн.

ПУМБ (готівковий курс) – 4 520 грн.

Скільки сьогодні коштують 100 євро в банках