Долар по 45 гривень: банкіри погіршили курсові очікування

За інформацією НБУ, населення у вересні прогнозувало курс на рівні 44,03 грн/долар. Це вище, ніж у серпні - 43,25 грн/долар.

У вересні на фінансові аналітики очікують курс 43,98 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за серпень (43,36 грн/долар).

Керівники підприємств чекають на курс на рівні 43,72 грн/долар (дані за серпень).

Курс в бюджеті України

Законом про державний бюджет на 2024 рік визначено середній курс на рівні 40,7 грн/долар та 42,1 грн/долар на кінець року.

До проєкту бюджету на 2025 рік закладений середній курс на рівні 45 грн/долар. Наприкінці року це значення становить 45,6 грн/долар.

У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара:

у 2025 році до 45 гривень (45,6 на грудень),

у 2026 році до 46,5 гривень (45,9 на грудень),

у 2027 році до 46,4 гривень (46,2 на грудень).

На 18 жовтня НБУ встановив курс на рівні 41,23 грн/долар. За останні три місяці курс практично не змінився.

Історичний максимум курсу долара становить 41,49 гривень на 22 липня 2024 року.