Доллар по 45 гривен: банкиры ухудшили курсовые ожидания

По информации НБУ, население в сентябре прогнозировало курс на уровне 44,03 грн/доллар. Это выше, чем в августе – 43,25 грн/доллар.

В сентябре финансовые аналитики ожидают курс 43,98 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за август (43,36 грн/доллар).

Руководители предприятий ожидают курс на уровне 43,72 грн/доллар (данные за август).

Курс в бюджете Украины

Законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на конец года.

В проект бюджета на 2025 год заложен средний курс на уровне 45 грн/доллар. В конце года это значение составляет 45,6 грн/доллар.

В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара:

в 2025 году до 45 гривен (45,6 на декабрь),

в 2026 году до 46,5 гривен (45,9 на декабрь),

в 2027 году до 46,4 гривны (46,2 на декабрь).

На 18 октября НБУ установил курс на уровне 41,23 грн/доллар. За последние три месяца курс практически не изменился.

Исторический максимум курса доллара составляет 41,49 гривны на 22 июля 2024 года.