Долар по 20 гривень: The Economist назвав "справедливий" курс за індексом Біг-Мака

Згідно з даними видання, Біг-Мак коштує в Україні 120 гривень, тоді як у США - 5,79 доларів. Таким чином, курс української валюти недооцінений на 50,7% порівняно з фактичним обмінним курсом 42,0 грн/долар, а курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 20,73 грн/долар.

Дані за останні роки показують істотну недооціненість гривні, що не заважає українській валюті й далі девальвувати. У 2024 році українська гривня перебувала на восьмому місці з кінця в індексі Біг-Мака.

Найбільш недооціненими валютами світу в січні 2025 року є грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Індії, Єгипту та ПАР. Цей список майже не змінився порівняно з 2024 роком.

Переоціненими валютами є швейцарський франк (на 38,0%), аргентинський песо (на 20,1%), уругвайський песо (на 19,3%), норвезька крона (на 15,3%), євро (на 2,8%), колон Коста-Ріки (на 1,9%). Зі списку вибув британський фунт, а валюта Коста-Ріки потрапила в топ.

Індекс Біг-Мака

Big Mac index було розроблено виданням The Economist у 1986 році. Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ПКС), за якою валютний курс має зрівнювати вартість кошика товарів (у цьому разі бургера) у різних країнах.

У липні 2022 року The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара в Індексі Біг-Мака, оскільки Мережа McDonald's тимчасово закрила свої ресторани швидкого харчування після російського вторгнення. Однак потім ресторани McDonald's почали відкриватися в Україні.

Російський рубль, як і раніше, відсутній в індексі, оскільки McDonald's пішов з території РФ.