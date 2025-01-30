Доллар по 20 гривен: The Economist назвал "справедливый" курс по индексу Биг-Мака

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 120 гривен, в то время как в США - 5,79 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 50,7% по сравнению с фактическим обменным курсом 42,0 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 20,73 грн/доллар.

Данные за последние годы показывают существенную недооцененность гривны, что не мешает украинской валюты и дальше девальвировать. В 2024 году украинская гривна находилась на восьмом месте с конца в индексе Биг-Мака.

Самыми недооцененными валютами мира в январе 2025 года являются денежные единицы Тайваня, Индонезии, Индии, Египта и ЮАР. Этот список почти не изменился по сравнению с 2024 годом.

Переоцененными валютами являются швейцарский франк (на 38,0%), аргентинский песо (на 20,1%), уругвайский песо (на 19,3%), норвежская крона (на 15,3%), евро (на 2,8%), колон Коста-Рики (на 1,9%). Из списка выбыл британский фунт, а валюта Коста-Рики попала в топ.

Индекс Биг-Мака

Big Mac index был разработан изданием The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.

В июле 2022 года The Economist не смог оценить курс гривны к доллару в Индексе Биг-Мака, поскольку Сеть McDonald's временно закрыла свои рестораны быстрого питания после российского вторжения. Однако затем рестораны McDonald's начали открываться в Украине.

Российский рубль по-прежнему отсутствует в индексе, поскольку McDonald's ушел с территории РФ.