Доллар стабилен на межбанке, евро снижается

Доллар торгуется возле уровня 27,60, евро опустился до 32,40 гривен
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,62 гривен за доллар, курс в покупке до 27,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 32,43 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,5950 - 27,6200 грн/доллар, евро 32,4903 - 32,5197 грн/евро, российский рубль 0,3738 - ,3745 грн/рубль.
|
Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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27,5950
|
27,6200
|
EUR/UAH
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32,4079
|
32,4314
|
RUB/UAH
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0,3738
|
0,3745
Отметим, 10 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6000 - 27,6200 грн/доллар, евро 32,5321 - 32,5556 грн/евро, российский рубль 0,3755 - 0,3760 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 11 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,60 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
По прогнозу аналитиков группы ICU, на текущей неделе курс доллара будет колебаться в пределах коридора 27,5-28 гривен за доллар с возможным незначительным укреплением гривны.
Отметим, по данным консенсус-прогноза, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27,00 грн/доллар.