Доллар стабилен на межбанке, евро снижается

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 27,60, евро опустился до 32,40 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,62 гривен за доллар, курс в покупке до 27,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 32,43 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,5950 - 27,6200 грн/доллар, евро 32,4903 - 32,5197 грн/евро, российский рубль 0,3738 - ,3745 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,5950 27,6200 EUR/UAH 32,4079 32,4314 RUB/UAH 0,3738 0,3745

Отметим, 10 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6000 - 27,6200 грн/доллар, евро 32,5321 - 32,5556 грн/евро, российский рубль 0,3755 - 0,3760 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,60 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

По прогнозу аналитиков группы ICU, на текущей неделе курс доллара будет колебаться в пределах коридора 27,5-28 гривен за доллар с возможным незначительным укреплением гривны.

Отметим, по данным консенсус-прогноза, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27,00 грн/доллар.