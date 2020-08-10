Украина возобновила работу паромной переправы на границе с Румынией

Фото: паромная переправа (facebook.com/mvs.gov.ua)

Через пункт пропуска могут идти только грузовики

На границе с Румынией в понедельник, 10 августа, открылась паромная переправа "Орловка-Исакча". Сейчас через пункт пропуска могут идти только грузовики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в своем Facebook.

"Запуск паромного сообщения "Орловка-Исакча" на украино-румынской границе, состоялся сегодня", - указано в сообщении.

Отмечается, что после получения приказа на охрану государственной границы в понедельник смена пограничных нарядов впервые приступила к выполнению задач в пункте пропуска через госграницу на территории общества с ограниченной ответственностью "Паромный комплекс Орловка".

"Пограничники Измаильского отряда будут проводить оформление грузовых транспортных средств, ведь пока, по решению сторон, через пункт пропуска могут идти только грузовики", - добавили в МВД.

Напомним, в сентябре 2019 года на границе с Румынией заработал пункт пропуска "Орловка" для паромного сообщения.

Как писало РБК-Украина, правительство Украины одобрило проект соглашения между Украиной и Румынией об открытии международного пункта пропуска через украино-румынскую государственную границу еще в 2014 году.