ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина возобновила работу паромной переправы на границе с Румынией

Украина, Понедельник 10 августа 2020 17:24
Украина возобновила работу паромной переправы на границе с Румынией
Фото: паромная переправа (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Через пункт пропуска могут идти только грузовики

На границе с Румынией в понедельник, 10 августа, открылась паромная переправа "Орловка-Исакча". Сейчас через пункт пропуска могут идти только грузовики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в своем Facebook.

"Запуск паромного сообщения "Орловка-Исакча" на украино-румынской границе, состоялся сегодня", - указано в сообщении.

Отмечается, что после получения приказа на охрану государственной границы в понедельник смена пограничных нарядов впервые приступила к выполнению задач в пункте пропуска через госграницу на территории общества с ограниченной ответственностью "Паромный комплекс Орловка".

"Пограничники Измаильского отряда будут проводить оформление грузовых транспортных средств, ведь пока, по решению сторон, через пункт пропуска могут идти только грузовики", - добавили в МВД.

Напомним, в сентябре 2019 года на границе с Румынией заработал пункт пропуска "Орловка" для паромного сообщения.

Как писало РБК-Украина, правительство Украины одобрило проект соглашения между Украиной и Румынией об открытии международного пункта пропуска через украино-румынскую государственную границу еще в 2014 году.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Румынияпаромпункт пропуска
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь