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Долар стабільний на міжбанку, євро знижується

Київ, Вівторок 11 серпня 2020 10:42
Долар стабільний на міжбанку, євро знижується
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар торгується біля рівня 27,60, євро опустився до 32,40 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 11 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії не змінився - 27,62 гривень за долар, курс купівлі до 27,60 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 12 копійок до 32,43 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,5950 - 27,6200 грн/долар, євро 32,4903 - 32,5197 грн/євро, російський рубль 0,3738 - ,3745 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,5950

27,6200

EUR/UAH

32,4079

32,4314

RUB/UAH

0,3738

0,3745

Долар стабільний на міжбанку, євро знижується

Зазначимо, 10 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,6000 - 27,6200 грн/долар, євро 32,5321 - 32,5556 грн/євро, російський рубль 0,3755 - 0,3760 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,60 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

За прогнозом аналітиків групи ICU, на поточному тижні курс долара буде коливатися в межах коридору 27,5-28 гривень за долар з можливим незначним зміцненням гривні.

Відзначимо, за даними консенсус-прогнозу, середньорічний обмінний курс в 2020 році складе 27,00 грн/долар.

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