Для документування воєнних злочинів Росії. США передадуть Україні дрони Skydio

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу USAID.

Як зазначається, безпілотники передадуть Офісу генпрокурора України.

Дрони Skydio оснащені 4K камерами, їх будуть використовувати для зйомки фото- та відеоматеріалів для документування воєнних злочинів.

У USAID очікують, що це допоможе Офісу генпрокуратура задокументувати понад 115 000 випадків знищення цивільної інфраструктури та доказів порушення прав людини в прифронтових громадах і на звільнених територіях.

Наразі дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40 тисяч випадків воєнних злочинів Росії з 24 лютого 2022 року. USAID також бере участь у спільних візитах з документування воєнних злочинів з Офісом уповноваженого з прав людини в Україні.

Військова допомога Україні від США

Нещодавно Сполучені Штати Америки виділили черговий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів. До нього увійшло різноманітне озброєння - від міні-дронів Black Hornet до ракет та бронемашин.

Раніше Пентагон оголосив пакет на 1,3 млрд доларів, до якого увійшли зенітно-ракетні комплекси NASAMS, снаряди для артилерії, ракети та інша військова техніка.

Передбачається, що цей пакет має допомогти захистити українські порти на Чорному морі після того, як Російська Федерація вийшла із "зернової угоди" та влаштувала ракетний терор.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що американські сенатори просять президента США Джо Байдена підлаштувати військову допомогу Україні під потреби фронту, а також перейти до постачання винищувачів західного зразка.