Без документов, но с ограничением. Как снять наличные с карты без банкомата

Кроме банкоматов наличные с карты в Украине можно снять на кассах в магазинах, АЗС и аптеках. Максимальная сумма - 6 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Национального банка Украины (НБУ).
Во время военного положения со счета в национальной или иностранной валюте можно снять наличную гривну в размере до 100 тыс. грн в день. Банкоматы выдают деньги, инкассаторы по возможности подкрепляют их наличными.
Кроме снятия наличных с банкоматов, в случае острой потребности в наличных можно получить ее в предприятиях торговли.
Чтобы получить наличные в магазине, аптеке или АЗС, необходимо оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличных. Получить можно от 500 гривен, но не более 6 000 гривен (нужно уточнять возможную сумму выдачи на кассе торговца).
Перечень заведений, информацией о которых владеет НБУ (он не окончательный и может меняться)
Супермаркеты и магазины
Сети АЗС
Аптеки
Напомним, ПриватБанк запустил услугу пополнения карт наличными на кассах торговых точек. Сервис "Пополнение на кассе" позволяет пополнять карты украинских банков не только в терминалах самообслуживания в отделениях банка, но и вместе с оплатой покупок на кассах.
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