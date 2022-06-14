Без документів, але з обмеженням. Як зняти готівку з картки без банкомата

Зняття готівкової гривні з рахунків

Під час воєнного стану з рахунку в національній або іноземній валюті можна зняти готівкову гривню у розмірі до 100 тис. грн на день. Банкомати видають гроші, інкасатори по можливості підкріплюють їх готівкою.

Альтернативні методи зняття готівкової гривні

Крім зняття готівки з банкоматів, у разі гострої потреби в готівці можна отримати її в підприємствах торгівлі.

Щоб отримати готівку в магазині, аптеці чи АЗС, необхідно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень (потрібно уточнювати можливу суму видачі на касі торговця).

Перелік закладів, інформацією про яких володіє НБУ (він не остаточний і може змінюватися)

Супермаркети та магазини

АТБ-Маркет (6 000 грн)

Сільпо (6 000 грн)

Фора (6 000 грн)

FOZZY (6 000 грн)

VARUS (6 000 грн)

NOVUS (до 500 грн)

ROSHEN (до 500 грн)

ЛотОК (6 000 грн)

Thrash! (6 000 грн)

Точка (6 000 грн)

Сім23 (до 2 000 грн)

EVA (до 2 000 грн

Мережі АЗС

ОККО (6 000 грн)

Укрнафта (до 5 000 грн)

БРСМ-Нафта (до 500 грн)

WOG (6 000 грн)

Аптеки