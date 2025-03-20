Документи в "Резерв+" не працюватимуть сьогодні: о котрій та в чому причина

Нагадаємо, що "Резерв+" - це мобільний застосунок, розроблений для військовозобов'язаних, який виконує роль електронного кабінету. Він дозволяє користувачам оновлювати свої облікові дані та отримувати інформацію з реєстру "Оберіг".

Це забезпечує актуальність та точність даних, що сприяє ефективному військовому обліку.

Застосунок "Резерв+" почав свою роботу в травні 2024 року та став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.

Спершу в "Резерв+" можна було лише оновити свої облікові дані, а також с (який має спеціальний QR-код), однак вже у жовтні 2024 року в застосунку запустили сервіс рекрутингу.

У листопаді у "Резерв+" дозволили оформлювати відстрочку від мобілізації для певних категорій осіб.

Читайте також детальніше про функції та можливості застосунку.

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