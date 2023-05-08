UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З документами та вкраденим майном. Окупанти з Херсонської області планують бігти морем

Фото: Окупанти з Херсонської області планують бігти морем (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники готуються до термінової "евакуації". Зокрема, збираючи свою документацію та награбоване майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Так, у захопленому Скадовську районні та міські "адміністрації" окупантів згортають свою діяльність.

"В ніч з 6 на 7 травня, окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня, разом із сім’ями, місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі повідомили, що наразі подібна ситуація спостерігається у таких населених пунктах області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне.

При цьому окупанти планують "евакуюватися" з області морським шляхом через порт Бердянська.

"Враховуючи багатокілометрові затори, які останнім часом утворились на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна з державних установ тимчасово захопленої Херсонської області загарбники планують здійснити морським шляхом, за допомогою суховантажного судна, через порт міста Бердянськ", - ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в окупованій частині Запорізької області загарбники продовжують вивозити награбоване майно із прифронтових населених пунктів.

Крім того, мер Мелітополя Іван Федоров попередив, що є ймовірність, що окупанти можуть готуватися до провокацій під виглядом "евакуації".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУХерсонська областьЗапорожская областьВійна Росії проти України