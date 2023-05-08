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С документами и украденным имуществом. Оккупанты из Херсонской области планируют бежать по морю

Фото: Оккупанты из Херсонской области планируют бежать по морю (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики готовятся к срочной "эвакуации". В частности, собирая свою документацию и награбленное имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Так, в захваченном Скадовске районные и городские "администрации" оккупантов сворачивают свою деятельность.

"В ночь с 6 на 7 мая, оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже на утро 7 мая, вместе с семьями, город покинула значительная часть российской оккупационной администрации", - говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что в настоящее время подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах области, как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное.

При этом в оккупанты планируют "эвакуироваться" с области морским путем через порт Бердянска.

"Учитывая многокилометровые пробки, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем, с помощью сухогрузного судна, через порт города Бердянск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в оккупированной части Запорожской области захватчики продолжают вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов.

Кроме того, мэр Мелитополя Иван Федоров предупредил, что есть вероятность, что оккупанты могут готовиться к провокациям под видом "эвакуации".

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