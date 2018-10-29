Документ-сервис "Готово" прекратил оформление загранпаспортов

Иллюстративное фото (twitter.com/MVS_UA)

Также "Готово" прекращает оформление ID-карточек и справок об отсутствии судимостей

Документ-сервис "Готово" прекратил оформление заграничных паспортов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию, размещенную на сайте "Готово".

Как отмечается, кроме загранпаспортов, "Готово" прекращает оформление ID-карточек и справок об отсутствии судимостей.

"Сообщаем, что в связи с прекращением арендных отношений с ГП "Документ", в нашем центре больше не предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, ID-карт и справок об отсутствии судимостей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что уже заказанные паспорта и справки можно в другом центре ГП "Документ" по адресу в Киеве: проспект Н.Бажана, 1Е, ТЦ "Аппетит" (станция метро "Осокорки").

Вместе с тем, отмечается, что все другие услуги в "Готово" предоставляются согласно графику работы центра.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине все области подключили к сервису "Электронная очередь" Государственной миграционной службы (ГМС).

Добавим, также сообщалось, что с начала 2018 года граждане Украины оформили более 3 млн паспортов для выезда за границу.