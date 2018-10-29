ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Документ-сервис "Готово" прекратил оформление загранпаспортов

Новости » Общество    29.10.2018 - 18:14
Иллюстративное фото (twitter.com/MVS_UA)
Иллюстративное фото (twitter.com/MVS_UA)

Также "Готово" прекращает оформление ID-карточек и справок об отсутствии судимостей

Документ-сервис "Готово" прекратил оформление заграничных паспортов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию, размещенную на сайте "Готово".

Как отмечается, кроме загранпаспортов, "Готово" прекращает оформление ID-карточек и справок об отсутствии судимостей.

"Сообщаем, что в связи с прекращением арендных отношений с ГП "Документ", в нашем центре больше не предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, ID-карт и справок об отсутствии судимостей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что уже заказанные паспорта и справки можно в другом центре ГП "Документ" по адресу в Киеве: проспект Н.Бажана, 1Е, ТЦ "Аппетит" (станция метро "Осокорки").

Вместе с тем, отмечается, что все другие услуги в "Готово" предоставляются согласно графику работы центра.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине все области подключили к сервису "Электронная очередь" Государственной миграционной службы (ГМС).

Добавим, также сообщалось, что с начала 2018 года граждане Украины оформили более 3 млн паспортов для выезда за границу.

Луценко призвал ВР принять закон о приостановлении действия загранпаспортов нардепов Очереди на оформление загранпаспортов ликвидированы, - ГМС
Новости Украины загранпаспорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь