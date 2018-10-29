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Також "Готово" припиняє оформлення ID-карток та довідок про відсутність судимостей

Документ-сервіс "Готово" припинив оформлення закордонних паспортів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію, розміщену на сайті "Готово".

Як зазначається, окрім закордонних паспортів, "Готово" припиняє оформлення ID-карток та довідок про відсутність судимостей.

"Повідомляємо, що, у зв’язку з припиненням орендних відносин з ДП "Документ", в нашому центрі більше не надаються послуги з оформлення закордонних паспортів, ID-карток та довідок про відсутність судимостей", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вже замовлені паспорти та довідки можна в іншому центрі ДП "Документ" за адресою у Києві: проспект М.Бажана, 1Е, ТЦ "Апетит" (станція метро "Осокорки").

Разом з тим, зазначається, що всі інші послуги в "Готово" надаються згідно графіку роботи центру.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні всі області підключили до сервісу "Електронна черга" Державної міграційної служби (ДМС).

Додамо, також повідомлялося, що з початку 2018 року громадяни України оформили понад 3 млн паспортів для виїзду за кордон.