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Докладемо всіх зусиль, щоб не дати РФ спровокувати голод, - спецпредставник України

Фото: спеціальний представник України з Близького Сходу та Африки Максим Субх (mfa.gov.ua)
Автор: Владислав Прийменко

Спеціальний представник України з Близького Сходу та Африки Максим Субх зазначив, що країна продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Субх зазначає, що Україна залишається важливим постачальником сільськогосподарської продукції на світовий ринок, незважаючи на війну з Росією.

"Для цього ми забезпечили функціонування альтернативного гуманітарного маршруту в Чорному морі. Станом на кінець жовтня тимчасовим шляхом пройшли понад 50 суден. Україна докладе всіх зусиль, щоб не дозволити Росії спровокувати голод у світі", - наголосив спецпредставник.

За словами Субха, зараз необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб відновити ланцюжки постачання зерна та сільськогосподарської продукції, для забезпечення продовольством людей, які його потребують.

"Ми повинні позбутися цієї жахливої зброї, яка називається голод, позбавивши Росію її впливу", - наголосив представник.

За словами Субха, пандемія коронавірусу посилила продовольчу кризу в Африці. За даними ООН, 46 млн людей в Африці відчули голод. У відповідь на це понад 30 держав та міжнародних організацій об'єдналися в ініціативу "Зерно з України", щоб допомогти країнам Африки та Азії отримати доступ до продовольства.

Ініціатива зібрала 220 млн. доларів на допомогу голодуючим країнам. З початку реалізації Україна за участю Світової продовольчої програми відправила 170 тис. тонн пшениці до Ефіопії, Сомалі, Ємену та Кенії. У цих країнах найскладніша продовольча ситуація.

За словами спецпредставника, наприкінці листопада відбудеться другий міжнародний саміт "Зерно з України". Мета саміту - забезпечити продовольчу безпеку у світі, консолідувати зусилля щодо формування глобального альянсу та вивчити нові можливості для експорту сільськогосподарської продукції з України.

Субх також наголосив, що важливо відновити історичну справедливість, визнавши Голодомор геноцидом українського народу, та запобігти новим злочинам Росії проти України.

Зернова угода

У липні 2023 року Росія вийшла із зернової угоди і почала атакувати українські порти та зерносховища. У серпні Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торговельних суден для забезпечення експорту продовольства.

На початку травня 2023 року Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт зерна з України до п'яти країн-членів ЄС, щоб запобігти надлишку зерна на внутрішньому ринку. Заборона діяла до 15 вересня. Однак, незважаючи на офіційне скасування заборони Єврокомісією, деякі країни частково продовжили його дію до кінця року.

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