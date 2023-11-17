Приложим все усилия, чтобы не дать РФ спровоцировать голод, - спецпредставитель Украины

Специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх отметил, что страна продолжает играть важную роль в обеспечении продовольственной безопасности мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Субх отмечает, что Украина остается важным поставщиком сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, несмотря на войну с Россией.
"Для этого мы обеспечили функционирование альтернативного гуманитарного маршрута в Черном море. По состоянию на конец октября временным путем прошли более 50 судов. Украина приложит все усилия, чтобы не позволить России спровоцировать голод в мире", - подчеркнул спецпредставитель.
По словам Субха, сейчас необходимо приложить все усилия для того, чтобы восстановить цепочки поставок зерна и сельскохозяйственной продукции, для обеспечения продовольствием людей, нуждающихся в нем.
"Мы должны избавиться от этого ужасного оружия, которое называется голод, лишив Россию его воздействия," - подчеркнул представитель.
По словам Субха, пандемия коронавируса усугубила продовольственный кризис в Африке. По данным ООН, 46 млн человек в Африке почувствовали голод. В ответ на это более 30 государств и международных организаций объединились в инициативу "Зерно из Украины", чтобы помочь странам Африки и Азии получить доступ к продовольствию.
Инициатива собрала 220 млн долларов на помощь голодающим странам. С начала реализации Украина с участием Всемирной продовольственной программы отправила 170 тыс. тонн пшеницы в Эфиопию, Сомали, Йемен и Кению. В этих странах самая сложная продовольственная ситуация.
По словам спецпредставителя, в конце ноября состоится второй международный саммит "Зерно из Украины". Цель саммита - обеспечить продовольственную безопасность в мире, консолидировать усилия по формированию глобального альянса и изучить новые возможности для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
Субх также подчеркнул, что важно восстановить историческую справедливость, признав Голодомор геноцидом украинского народа, и предотвратить новые преступления России против Украины.
В июле 2023 года Россия вышла из зернового соглашения, и начала атаковать украинские порты и зернохранилища. В августе Украина открыла временные коридоры для гражданских торговых судов, для обеспечения экспорта продовольствия.
В начале мая 2023 года Еврокомиссия ввела временный запрет на экспорт зерна из Украины в пять стран-членов ЕС, чтобы предотвратить избыток зерна на внутреннем рынке. Запрет действовал до 15 сентября. Однако, несмотря на официальную отмену запрета Еврокомиссией, некоторые страны частично продлили его действие до конца года.
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