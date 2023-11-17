Докладемо всіх зусиль, щоб не дати РФ спровокувати голод, - спецпредставник України

Спеціальний представник України з Близького Сходу та Африки Максим Субх зазначив, що країна продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Субх зазначає, що Україна залишається важливим постачальником сільськогосподарської продукції на світовий ринок, незважаючи на війну з Росією.

"Для цього ми забезпечили функціонування альтернативного гуманітарного маршруту в Чорному морі. Станом на кінець жовтня тимчасовим шляхом пройшли понад 50 суден. Україна докладе всіх зусиль, щоб не дозволити Росії спровокувати голод у світі", - наголосив спецпредставник.

За словами Субха, зараз необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб відновити ланцюжки постачання зерна та сільськогосподарської продукції, для забезпечення продовольством людей, які його потребують.

"Ми повинні позбутися цієї жахливої зброї, яка називається голод, позбавивши Росію її впливу", - наголосив представник.

За словами Субха, пандемія коронавірусу посилила продовольчу кризу в Африці. За даними ООН, 46 млн людей в Африці відчули голод. У відповідь на це понад 30 держав та міжнародних організацій об'єдналися в ініціативу "Зерно з України", щоб допомогти країнам Африки та Азії отримати доступ до продовольства.

Ініціатива зібрала 220 млн. доларів на допомогу голодуючим країнам. З початку реалізації Україна за участю Світової продовольчої програми відправила 170 тис. тонн пшениці до Ефіопії, Сомалі, Ємену та Кенії. У цих країнах найскладніша продовольча ситуація.

За словами спецпредставника, наприкінці листопада відбудеться другий міжнародний саміт "Зерно з України". Мета саміту - забезпечити продовольчу безпеку у світі, консолідувати зусилля щодо формування глобального альянсу та вивчити нові можливості для експорту сільськогосподарської продукції з України.