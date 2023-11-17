Приложим все усилия, чтобы не дать РФ спровоцировать голод, - спецпредставитель Украины

Специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх отметил, что страна продолжает играть важную роль в обеспечении продовольственной безопасности мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Субх отмечает, что Украина остается важным поставщиком сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, несмотря на войну с Россией.

"Для этого мы обеспечили функционирование альтернативного гуманитарного маршрута в Черном море. По состоянию на конец октября временным путем прошли более 50 судов. Украина приложит все усилия, чтобы не позволить России спровоцировать голод в мире", - подчеркнул спецпредставитель.

По словам Субха, сейчас необходимо приложить все усилия для того, чтобы восстановить цепочки поставок зерна и сельскохозяйственной продукции, для обеспечения продовольствием людей, нуждающихся в нем.

"Мы должны избавиться от этого ужасного оружия, которое называется голод, лишив Россию его воздействия," - подчеркнул представитель.

По словам Субха, пандемия коронавируса усугубила продовольственный кризис в Африке. По данным ООН, 46 млн человек в Африке почувствовали голод. В ответ на это более 30 государств и международных организаций объединились в инициативу "Зерно из Украины", чтобы помочь странам Африки и Азии получить доступ к продовольствию.

Инициатива собрала 220 млн долларов на помощь голодающим странам. С начала реализации Украина с участием Всемирной продовольственной программы отправила 170 тыс. тонн пшеницы в Эфиопию, Сомали, Йемен и Кению. В этих странах самая сложная продовольственная ситуация.

По словам спецпредставителя, в конце ноября состоится второй международный саммит "Зерно из Украины". Цель саммита - обеспечить продовольственную безопасность в мире, консолидировать усилия по формированию глобального альянса и изучить новые возможности для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.