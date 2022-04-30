Докеры Амстердама отказываются разгружать судно с российским дизельным топливом

Скандальное судно Sunny Liger с российским дизельным топливом в настоящее время не может зайти в порт Амстердама. Докеры отказываются разгружать танкер в порту из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Nation View .

Ранее танкер Sunny Liger уже отплыл из Швеции в Нидерланды после того, как шведские докеры также отказались его разгружать.

По данным порта Амстердама, портовые службы, которые управляют судами, испытывают "проблемы безопасности" вокруг корабля и поэтому пока не хотят сопровождать его в порт.

Танкер по состоянию на 30 апреля уже около шести дней находится в море в поисках возможности избавиться от ядовитой российской нефти.

Индийский танкер-продуктовоз Sunny Liger ходит под флагом Маршалловых островов.