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Докеры Амстердама отказываются разгружать судно с российским дизельным топливом

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Украина, Суббота 30 апреля 2022 17:16
Докеры Амстердама отказываются разгружать судно с российским дизельным топливом Фото: Sunny Liger отказываются разгружать в европейских портах (fleetmon.com)
Автор: Александр Белоус

Скандальное судно Sunny Liger с российским дизельным топливом в настоящее время не может зайти в порт Амстердама. Докеры отказываются разгружать танкер в порту из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Nation View.

Ранее танкер Sunny Liger уже отплыл из Швеции в Нидерланды после того, как шведские докеры также отказались его разгружать.

По данным порта Амстердама, портовые службы, которые управляют судами, испытывают "проблемы безопасности" вокруг корабля и поэтому пока не хотят сопровождать его в порт.

Танкер по состоянию на 30 апреля уже около шести дней находится в море в поисках возможности избавиться от ядовитой российской нефти.

Индийский танкер-продуктовоз Sunny Liger ходит под флагом Маршалловых островов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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