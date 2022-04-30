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Докери Амстердама відмовляються розвантажувати судно з російським дизельним паливом

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Україна, Субота 30 квітня 2022 17:16
Докери Амстердама відмовляються розвантажувати судно з російським дизельним паливом Фото: Sunny Liger відмовляються розвантажувати в європейських портах (fleetmon.com)
Автор: Олександр Білоус

Скандальне судно Sunny Liger з російським дизельним паливом в даний час не може зайти в порт Амстердама. Докери відмовляються розвантажувати танкер в порту через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Nation View.

Раніше танкер Sunny Liger вже відплив зі Швеції в Нідерланди після того, як шведські докери також відмовилися його розвантажувати.

За даними порту Амстердама, портові служби, які керують судами, відчувають "проблеми безпеки" навколо корабля і тому поки не хочуть супроводжувати його в порт.

Танкер станом на 30 квітня вже близько шести днів знаходиться в морі в пошуках можливості позбутися отруйної російської нафти.

Індійський танкер-продуктовоз Sunny Liger ходить під прапором Маршаллових островів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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