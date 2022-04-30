Докери Амстердама відмовляються розвантажувати судно з російським дизельним паливом

Скандальне судно Sunny Liger з російським дизельним паливом в даний час не може зайти в порт Амстердама. Докери відмовляються розвантажувати танкер в порту через вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Nation View .

Раніше танкер Sunny Liger вже відплив зі Швеції в Нідерланди після того, як шведські докери також відмовилися його розвантажувати.

За даними порту Амстердама, портові служби, які керують судами, відчувають "проблеми безпеки" навколо корабля і тому поки не хочуть супроводжувати його в порт.

Танкер станом на 30 квітня вже близько шести днів знаходиться в морі в пошуках можливості позбутися отруйної російської нафти.

Індійський танкер-продуктовоз Sunny Liger ходить під прапором Маршаллових островів.