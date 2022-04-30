Докери Амстердама відмовляються розвантажувати судно з російським дизельним паливом
Скандальне судно Sunny Liger з російським дизельним паливом в даний час не може зайти в порт Амстердама. Докери відмовляються розвантажувати танкер в порту через вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Nation View.
Раніше танкер Sunny Liger вже відплив зі Швеції в Нідерланди після того, як шведські докери також відмовилися його розвантажувати.
За даними порту Амстердама, портові служби, які керують судами, відчувають "проблеми безпеки" навколо корабля і тому поки не хочуть супроводжувати його в порт.
Танкер станом на 30 квітня вже близько шести днів знаходиться в морі в пошуках можливості позбутися отруйної російської нафти.
Індійський танкер-продуктовоз Sunny Liger ходить під прапором Маршаллових островів.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.