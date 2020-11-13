Доказывать вину по делу "Роттердам+" фактически нечем, - прокурор

Собранные за 3,5 года детективами НАБУ материалы по делу "Роттердам+" не дают возможности установить ни состав преступления, ни вины подозреваемых.

Об этом сообщил старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко во время судебного заседания 13 ноября.

"Фактически обвинения в суде на сегодня с вероятностью 100% нам доказать нечем", - сообщил прокурор.

По его словам, наличие гипотетического вреда от действия формулы, а следовательно и состава преступления, по сути опровергла комиссионная экспертиза СБУ от 11 августа 2020 года, после которой дело и было закрыто.

"Для того, чтобы выяснить объективно совокупную картину или позицию уголовного производства, была назначена комиссионная экспертиза. Мы собрали всю эту совокупность для того, чтобы нам эксперты за весь период формулы с 2016 по середину 2019 года исследовали это все и дали свои заключения. На выходе мы получили заключение, где не подтверждается причинение убытков за этот период. Таким образом, это и стало одной из причин принятия того решения, которое было принято", - пояснил прокурор.

Он также подчеркнул, что новая скандальная экспертиза Ирины Педь, которая была выполнена уже через месяц после закрытия дела, никаких новых данных или показаний не содержит.

"Комиссионные эксперты, да, они не оценивали этот документ как документ, но все эти сведения они уже фактически исследовали и смогли подтвердить или опровергнуть", - подчеркнул Пономаренко.

Напомним, дело "Роттердам +" было закрыто прокуратурой 28 августа из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора.

В сентябре ВАКС признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным и обоснованным, изучив собранные по 3,5 года материалы следствия. Суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Однако 27 октября ВАКС неожиданно пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.

Такое решение судья Олейник приняла по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По словам адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление.

После этого детективы НАБУ попытались изменить прокурора, но ВАКС подтвердил законность и правомерность действий процессуального руководителя, который постановил закрыть дело "Роттердам+".