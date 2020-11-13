Доводити вину у справі "Роттердам+" фактично нічим, - прокурор

Зібрані за 3,5 роки детективами НАБУ матеріали у справі "Роттердам+" не дають можливості встановити ні складу злочину, ні вини підозрюваних.

Про це повідомив старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко під час судового засідання 13 листопада.

"Фактично обвинувачення в суді на сьогодні з ймовірністю 100% нам довести нічим", - повідомив прокурор.

За його словами, наявність гіпотетичної шкоди від дії формули, а отже і складу злочину, по суті спростувала комісійна експертиза СБУ від 11 серпня 2020 року, після якої справа і була закрита.

"Для того, щоб з’ясувати об’єктивно сукупну картину чи позицію кримінального провадження, була призначені комісійна експертиза. Ми зібрали всю цю сукупність для того, щоб нам експерти за весь період формули з 2016 по середину 2019 року дослідили це все і дали свої висновки. На виході ми отримали висновок, де не підтверджується завдання збитків за цей період. Таким чином, це і стало однією з причин прийняття того рішення, яке було прийняте", - пояснив прокурор.

Він також наголосив, що нова скандальна експертиза Ірини Педь, яка була виконана вже через місяць після закриття справи, жодних нових даних чи свідчень не містить.

"Комісійні експерти, так, вони не оцінювали цей документ як документ, але всі ці відомості вони вже фактично досліджували і змогли підтвердити чи спростувати", - наголосив Пономаренко.

Нагадаємо, справу "Роттердам +" було закрито прокуратурою 28 серпня через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора.

У вересні ВАКС визнав закриття справи "Роттердам+" повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Проте 27 жовтня ВАКС несподівано переглянув своє рішення у справі "Роттердам+" і скасував постанову прокуратури про закриття справи.

Таке рішення суддя Олійник прийняла за заявою Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського. За словами адвокатів, на суддю чинився безпрецедентний політичний тиск.

Після цього детективи НАБУ спробували змінити прокурора, але ВАКС підтвердив законність і правомірність дій процесуального керівника, який постановив закрити справу "Роттердам+".