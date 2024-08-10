Доказ нелюдської сутності ворога. Військові показали, як виглядає Часів Яр

Бої за Часів Яр

Після окупації Бахмуту у травні минулого року російська армія продовжила рух в бік Часового Яру. Весь цей час Часів Яр потерпав і продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Цього року окупанти підійшли до околиць міста, і наразі там тривають жорсткі бої.

На початку липня в ЗСУ заявляли, що за три місяці боїв росіяни втратили в районі Часового Яру близько 5 тисяч солдатів.

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