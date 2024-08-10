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Доказ нелюдської сутності ворога. Військові показали, як виглядає Часів Яр

Архівне фото: російська армія знищує Часів Яр в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові з 18 бригади Національної гвардії показали, як виглядає Часів Яр. За це місто в Донецькій області тривалий час йдуть жорсткі бої з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Національної гвардії у Facebook.

"Так сьогодні виглядає Часів Яр, місто поблизу Словʼянська. Місто, яке вже рік, після великої оборони Бахмута, вороги знищують вщент", - йдеться в публікації.

Як наголосили в Нацгвардії, кожна будівля в зруйнованому місті, який українські військові лагідно називають "Часік", - доказ нелюдської сутності ворога.

"Кожне вікно - чиєсь зруйноване життя", - додали нацгвардійці.

Бої за Часів Яр

Після окупації Бахмуту у травні минулого року російська армія продовжила рух в бік Часового Яру. Весь цей час Часів Яр потерпав і продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Цього року окупанти підійшли до околиць міста, і наразі там тривають жорсткі бої.

На початку липня в ЗСУ заявляли, що за три місяці боїв росіяни втратили в районі Часового Яру близько 5 тисяч солдатів.

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Донецька областьЧасів ЯрВійна Росії проти України