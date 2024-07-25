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Чи є загроза оточення Часового Яру: відповідь ЗСУ

Часів Яр, Четвер 25 липня 2024 12:31
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Чи є загроза оточення Часового Яру: відповідь ЗСУ Фото: ЗСУ не фіксують загрозу оточення Часового Яру (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові не фіксують загрозу оточення міста Часів Яр Донецької області. Росіяни на цьому напрямку намагаються просуватися на флангах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіцера 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олега Калашнікова в ефірі телемарафону.

"Ні, на сьогодні загроза оточення не існує, її немає. Якщо подивитись на ситуацію, то ворогу не вдається здійснити ті наміри, які були спершу та які продовжує втілювати в життя", - сказав офіцер.

За його словами, російські окупанти намагаються просунутися на флангах у напрямку міста. Загарбники уникають прямого штурму міста, оскільки це може призвести до великих втрат.

Військові фіксують, що окупанти проводять атаки невеликими групами до восьми осіб після інтенсивної артилерійської підготовки. Також армія РФ використовує дрони зі скидами. При цьому ворог не застосовує броньовану техніку.

"Ситуація контрольована Силами оборони України, тому що штурми нам вдається відбивати", - додав він.

Чи є загроза оточення Часового Яру: відповідь ЗСУ

скриншот deepstatemap.live

Ситуація на фронті

Російські окупаційні війська протягом останніх місяців посилили атаки на фронті. Найгарячішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок (колишній Авдіївський напрямок).

Крім того, окупанти намагаються захопити місто Часів Яр, що відкриє шлях ворогу на Краматорську агломерацію.

Також останніми днями загострилася ситуація на Торецькому напрямку. РБК-Україна спитало експерта щодо боїв у районі селища Нью-Йорк. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

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