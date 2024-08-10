Доказательство бесчеловечной сущности врага. Военные показали, как выглядит Часов Яр

Украинские военные из 18 бригады Национальной гвардии показали, как выглядит Часов Яр. За этот город в Донецкой области долгое время идут жесткие бои с российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Национальной гвардии в Facebook.
"Так сегодня выглядит Часов Яр, город близ Славянска. Город, который уже год, после большой обороны Бахмута, враги уничтожают дотла", - говорится в публикации.
Как отметили в Нацгвардии, каждое здание в разрушенном городе, который украинские военные ласково называют "Часик", - доказательство бесчеловечной сущности врага.
"Каждое окно - чья-то разрушенная жизнь", - добавили нацгвардейцы.
После оккупации Бахмута в мае прошлого года российская армия продолжила движение в сторону Часового Яра. Все это время Часов Яр страдал и продолжает страдать от вражеских обстрелов. В этом году оккупанты подошли к окраинам города, и там продолжаются жесткие бои.
В начале июля в ВСУ заявляли, что за три месяца боев россияне потеряли в районе Часового Яра около 5 тысяч солдат.
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