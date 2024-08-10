Доказательство бесчеловечной сущности врага. Военные показали, как выглядит Часов Яр

Бои за Часов Яр

После оккупации Бахмута в мае прошлого года российская армия продолжила движение в сторону Часового Яра. Все это время Часов Яр страдал и продолжает страдать от вражеских обстрелов. В этом году оккупанты подошли к окраинам города, и там продолжаются жесткие бои.

В начале июля в ВСУ заявляли, что за три месяца боев россияне потеряли в районе Часового Яра около 5 тысяч солдат.

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