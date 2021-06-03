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Доходы от "Северного потока-2" будут идти на танки и ракеты России, - посол Польши в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцки заявил, что газопровод "Северный поток-2" - это мощный инструмент в руках России. Наивно было бы считать, что Российская Федерация его не использует в своих целях.

Об этом заявил посол в интервью "Главкому".

По его словам, возмущает, что этот проект реализуется во время вооруженной агрессии против Грузии и Украины.

"Мы должны понимать, что денежные прибыли, которые они будут получать от "Северного потока-2" пойдут не на реформы, рост инвестиций, торговлю, а на ракеты, танки, корабли, которые приносят смерти для соседей России", - заявил польский посол.

Польша, по словам посла, планирует и в дальнейшем работать в том направлении, чтобы убедить союзников, в частности Германию и США, что реализацию этого проекта нужно задержать.

Напомним, американский сенатор Джин Шахин выразила надежду, что в этом году США введут новые санкции против "Северного потока-2". Она заявила, что российский газопровод угрожает Украине.

В то же время, в компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод, уверены, что "Северный поток-2" достроят, несмотря на санкции.

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