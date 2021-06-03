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Прибутки від "Північного потоку-2" будуть йти на танки та ракети Росії, - посол Польщі в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі заявив, що газопровід "Північний потік-2" - це потужний інструмент в руках Росії. Наївно було б вважати, що Російська Федерація його не використає в своїх цілях.

Про це заявив посол в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, обурює, що цей проєкт реалізується під час збройної агресії проти Грузії і України.

"Ми маємо розуміти, що грошові прибутки, які вони отримуватимуть від "Північного потоку-2" підуть не на реформи, зростання інвестицій, торгівлю, а на ракети, танки, кораблі, які приносять смерті для сусідів Росії", - заявив польський посол.

Польща, за словами посла, планує і надалі працювати у тому напрямку, щоби переконати союзників, зокрема Німеччину і США, що реалізацію цього проєкту потрібно затримати.

Нагадаємо, американський сенатор Джин Шахін висловила сподівання, що цього року США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2". Вона заявила, що російський газопровід загрожує Україні.

Водночас, в компанії Nord Stream 2 AG, яка будує газопровід, впевнені, що "Північний потік-2" добудують, попри санкції.

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