Прибутки від "Північного потоку-2" будуть йти на танки та ракети Росії, - посол Польщі в Україні

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі заявив, що газопровід "Північний потік-2" - це потужний інструмент в руках Росії. Наївно було б вважати, що Російська Федерація його не використає в своїх цілях.
За його словами, обурює, що цей проєкт реалізується під час збройної агресії проти Грузії і України.
"Ми маємо розуміти, що грошові прибутки, які вони отримуватимуть від "Північного потоку-2" підуть не на реформи, зростання інвестицій, торгівлю, а на ракети, танки, кораблі, які приносять смерті для сусідів Росії", - заявив польський посол.
Польща, за словами посла, планує і надалі працювати у тому напрямку, щоби переконати союзників, зокрема Німеччину і США, що реалізацію цього проєкту потрібно затримати.
Нагадаємо, американський сенатор Джин Шахін висловила сподівання, що цього року США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2". Вона заявила, що російський газопровід загрожує Україні.
Водночас, в компанії Nord Stream 2 AG, яка будує газопровід, впевнені, що "Північний потік-2" добудують, попри санкції.