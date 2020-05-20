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Доходи Пенсійного фонду України різко впали під час карантину

Новини » Фінансова криза 2020     20.05.2020 - 17:30
Доходи Пенсійного фонду України різко впали під час карантину
Фото: національна валюта (РБК-Україна)

З початку травня фонд отримав на 2,5 млрд грн менше плану

Пенсійний фонд України (ПФУ) оприлюднив дані щодо надходжень до бюджету ПФУ частини єдиного соціального внеску. З початку місяця станом на 20 травня надійшло 10,2 млрд грн при плані 12,7 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

За даними ПФУ, з початку року до бюджету фонду надійшло 99,3 млрд грн при плані 108,2 млрд грн.

Доходи Пенсійного фонду України різко впали під час карантину

Нагадаємо, у квітні Верховна рада внесла зміни до державного бюджету, згідно з якими бюджетні видатки на ПФУ зросли на 29,7 млрд грн.

Пенсійний фонд України 23 квітня направив 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 000 гривень.

Відзначимо, Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за березень 2020 року, який згідно із законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії. Середня зарплата в березні склала 9 905,39 гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України 1 квітня схвалив постанову "Питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремих категорій населення в 2020 році", яка передбачає індексацію пенсій з 1 травня 2020 року.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України пенсииПенсионный фонд Украины
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