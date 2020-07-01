Доходы госбюджета резко выросли: "Нафтогаз" и "ПриватБанк" заплатили дивиденды

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Прибыль двух госпредприятий за 2019 год обеспечила больше половины доходов госбюджета в июне-2020

Доходы государственного бюджета Украины за июнь 2020 года составили 131,2 млрд грн. Больше половины доходов (64,2 млрд грн) обеспечили государственные "Нафтогаз" и "ПриватБанк".

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

По данным Госказначейства, доходы госбюджета в июне были на 10,8% (на 12,8 млрд грн) больше плана, откорректированного после изменений в госбюджет в апреле.

Всего за январь-июнь в госбюджет поступило 519,4 млрд грн, что на 6,2% (34,1 млрд грн) меньше плана.

В то же время сумма средств на Едином казначейском счету за месяц увеличилась более чем в два раза и на 1 июля составляет 75,7 млрд грн (месяцем ранее - 32,5 млрд грн).

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" 30 июня перечислил в государственный бюджет второй дивидендный платеж из прибыли за 2019 года в сумме 39,625 млрд грн.

Напомним, в конце июня государственный "ПриватБанк" перечислил в государственный бюджет 24,5 млрд грн дивидендов, что составляет 75% чистой прибыли банка за 2019 год.

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Автор: Александр Белоус