Доходи держбюджету різко зросли: "Нафтогаз" і "ПриватБанк" заплатили дивіденди

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Прибуток двох держпідприємств за 2019 рік забезпечила більше половини доходів держбюджету в червні-2020

Доходи державного бюджету України за червень 2020 року склали 131,2 млрд грн. Більше половини доходів (64,2 млрд грн) забезпечили державні "Нафтогаз" і "ПриватБанк".

Про це повідомляє Державна казначейська служба України.

За даними Держказначейства, доходи держбюджету в червні були на 10,8% (на 12,8 млрд грн) більше плану, скоригованого після змін до держбюджету в квітні.

Всього за січень-червень до держбюджету надійшло 519,4 млрд грн, що на 6,2% (34,1 млрд грн) менше плану.

У той же час сума коштів на Єдиному казначейському рахунку за місяць збільшилася більш ніж у два рази і на 1 липня становить 75,7 млрд грн (місяцем раніше - 32,5 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" 30 червня перерахував у державний бюджет другої дивідендний платіж з прибутку за 2019 року в сумі 39,625 млрд грн.

Нагадаємо, в кінці червня державний "ПриватБанк" перерахував у державний бюджет 24,5 млрд грн дивідендів, що становить 75% чистого прибутку банку за 2019 рік.

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Автор: Олександр Білоус