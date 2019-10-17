Доходная часть госбюджета-2020 возрастет на 18 млрд грн

К первому чтению доходная часть государственного бюджета на 2020 год возрастет на 18 млрд гривен. Об этом заявил глава комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас сложно спрогнозировать насколько увеличат доходную часть бюджета к рассмотрению проекта во втором чтении.

"Максимально, что мы нашли силами комитета, увеличение на около 18 млрд. Основная часть из них пошла на социальные проекты. Завтра будут финальные выводы. Это медицина, культура, социальный сектор. Все остальное, что мы не можем подтвердить доходами - дается в поручение Кабинета министров, найти возможности наполнения доходной части", - заявил Аристов.

По словам Аристова, депутаты подали к проекту 2 тыс. 300 поправок.

Также нардеп отметил, что после подготовки комитетом проекта государственного бюджета к первому чтению, не удалось увеличить макропоказатели.

"На сегодняшний день макропоказатели (которые заложены в проекте Госбюджета - ред.) не изменились. Это поручение правительству мы вписали как задачи и ко второму чтению они будут готовы доложить на какие показатели они вышли, и на сколько смогут увеличить пенсии, минимальную заработную плату, чего требует общество", - рассказал Аристов.

Напомним, депутаты Верховной рады могут не успеть принять проект Государственного бюджета на 2020 год 18 октября из-за большого количества внесенных правок.

Также РБК-Украина сообщало, что комитет Верховной рады по вопросам бюджета поддержал проект предложений к Государственному бюджету на 2020 год о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты. После рассмотрения проект госбюджета рекомендовано доработать ко второму чтению.