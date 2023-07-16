Доходи від реклами в Twitter впали на 50%, - Маск

Грошовий потік Twitter залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження, що не відповідає очікуванням Ілона Маска.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Після звільнення тисяч співробітників і скорочення витрат за хмарні послуги новий власник заявив, що компанія зменшила свої неборгові витрати до 1,5 млрд доларів із прогнозованих 4,5 у 2023 році. Однак, агресивних заходів щодо скорочення витрат після того, як Маск придбав Twitter у жовтні, виявлось недостатньо, щоб отримати позитивний грошовий потік.
"Грошовий потік Twitter все ще негативний, оскільки доходи від реклами впали на 50%. Потрібно досягти позитивного грошового потоку, перш ніж ми матимемо розкіш чогось іншого", - зазначив Ілон Маск.
Новий генеральний директор компанії, призначений Маском нещодавно, Лінда Яккаріно повідомила інвесторам, що Twitter планує зосередитися на партнерстві з відео, авторами та торгівлею, а також веде переговори з політичними діячами та індустрією розваг, платіжними службами та видавцями новин і ЗМІ.
У четвер Twitter заявив, що вибрані творці контенту матимуть право на отримання частини доходу від реклами, який компанія заробляє, намагаючись залучити більше творців контенту на сайт.
Псля покупки Маском Twitter персонал компанії скоротився на 80% - з 7500 до 1300 осіб. Кортні МакМілліан, яка до звільнення керувала програмами винагород для співробітників подала колективний позов до федерального суду Сан-Франциско у якому йдеться, що Twitter заборгував 500 млн доларів обіцяної вихідної допомоги тисячам співробітників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.