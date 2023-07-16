UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Доходи від реклами в Twitter впали на 50%, - Маск

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Грошовий потік Twitter залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження, що не відповідає очікуванням Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після звільнення тисяч співробітників і скорочення витрат за хмарні послуги новий власник заявив, що компанія зменшила свої неборгові витрати до 1,5 млрд доларів із прогнозованих 4,5 у 2023 році. Однак, агресивних заходів щодо скорочення витрат після того, як Маск придбав Twitter у жовтні, виявлось недостатньо, щоб отримати позитивний грошовий потік.

"Грошовий потік Twitter все ще негативний, оскільки доходи від реклами впали на 50%. Потрібно досягти позитивного грошового потоку, перш ніж ми матимемо розкіш чогось іншого", - зазначив Ілон Маск.

Новий генеральний директор компанії, призначений Маском нещодавно, Лінда Яккаріно повідомила інвесторам, що Twitter планує зосередитися на партнерстві з відео, авторами та торгівлею, а також веде переговори з політичними діячами та індустрією розваг, платіжними службами та видавцями новин і ЗМІ.

У четвер Twitter заявив, що вибрані творці контенту матимуть право на отримання частини доходу від реклами, який компанія заробляє, намагаючись залучити більше творців контенту на сайт.

Масові звільнення в Twitter

Псля покупки Маском Twitter персонал компанії скоротився на 80% - з 7500 до 1300 осіб. Кортні МакМілліан, яка до звільнення керувала програмами винагород для співробітників подала колективний позов до федерального суду Сан-Франциско у якому йдеться, що Twitter заборгував 500 млн доларів обіцяної вихідної допомоги тисячам співробітників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
TwitterИлон Маск