На Twitter подали до суду: компанія заборгувала 500 млн доларів колишнім працівникам

Twitter нібито відмовився виплатити принаймні 500 мільйонів доларів обіцяної вихідної допомоги тисячам співробітників, яких було звільнено після придбання компанії Ілоном Маском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Кортні МакМілліан, яка керувала програмами винагород для співробітників Twitter як "голова відділу загальних винагород" до того, як її звільнили в січні, подала запропонований колективний позов до федерального суду Сан-Франциско.

МакМілліан стверджує, що згідно з планом звільнення, розробленим Twitter у 2019 році, більшості працівників було обіцяно виплатити два місяці базової зарплати плюс один тиждень зарплати за кожен повний рік роботи, якщо їх звільнять.

Старшим працівникам, таким як МакМілліан, мали виплатити шість місяців базової заробітної плати.

Але, за словами МакМілліан, Twitter дав звільненим працівникам максимум один місяць вихідної допомоги, а багато хто з них не отримав нічого.

Twitter звільнив більш як половину своєї робочої сили як захід зі скорочення витрат після того, як Маск придбав компанію в жовтні.

Позов звинувачує Twitter і Маска в порушенні федерального закону, що регулює плани виплат працівникам. На Twitter вже подавали до суду за нібито невиплату вихідної допомоги, але ці справи стосувалися порушення контрактів, а не закону про пільги. Компанія заявила, що повністю розрахувалася з колишніми працівниками.

В іншому позові, поданому минулого місяця, Twitter також звинувачується у невиплаті мільйонів доларів бонусів, які компанія заборгувала працівникам, що залишилися на роботі.

У Twitter заявили, що ці претензії не мають під собою підстав.

Масові звільнення в Twitter

Раніше CNBC повідомила, що після покупки Маском Twitter персонал компанії скоротився на 80% - з 7500 до 1300 осіб.. За словами інженера, який звільнився з компанії, втрата співробітників і скорочення штату ускладнять надійне обслуговування сервісу при одночасному створенні нових функцій.

Водночас Маск після того, як CNBC повідомила, що штатна чисельність Twitter скоротилася на 80%, заявив, що у Twitter працює близько 2300 співробітників.

Крім того, Ілон Маск вніс зміни до низки правил соціальної мережі, включно з боротьбою з поширенням російської пропаганди та дезінформації. Також він зробив платними послуги, які раніше надавалися безкоштовно.

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