Доходы от рекламы в Twitter упали на 50%, - Маск

Денежный поток Twitter остается отрицательным из-за почти 50% падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки, что не соответствует ожиданиям Илона Маска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
После увольнения тысяч сотрудников и сокращения расходов на облачные услуги новый владелец заявил, что компания уменьшила свои недолговые расходы до 1,5 млрд долларов из прогнозируемых 4,5 в 2023 году. Однако агрессивных мер по сокращению расходов после того, как Маск приобрел Twitter в октябре, оказалось недостаточно, чтобы получить положительный денежный поток.
"Денежный поток Twitter все еще отрицательный, поскольку доходы от рекламы упали на 50%. Нужно достичь положительного денежного потока, прежде чем у нас будет роскошь чего-то другого", - отметил Илон Маск.
Новый генеральный директор компании, назначенный недавно, Линда Яккарино сообщила инвесторам, что Twitter планирует сосредоточиться на партнерстве с видео, авторами и торговлей, а также ведет переговоры с политическими деятелями и индустрией развлечений, платежными службами и издателями новостей и СМИ.
В четверг Twitter заявил, что избранные создатели контента будут иметь право на получение части дохода от рекламы, которую компания зарабатывает, пытаясь привлечь больше создателей контента на сайт.
После покупки Маском Twitter персонал компании сократился на 80% – с 7500 до 1300 человек. Кортни МакМиллиан, которая до увольнения руководила программами вознаграждений для сотрудников, подала коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско, в котором говорится, что Twitter задолжал 500 млн долларов обещанной выходной помощи тысячам сотрудников.
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