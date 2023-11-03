Доходы украинцев вернулись к росту: на сколько увеличатся в этом году

Реальные доходы населения Украины (с учетом инфляции) возобновили умеренный рост. Однако домохозяйства до сих пор оценивают свое финансовое состояние как сложное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (октябрь 2023 года).

По оценкам НБУ на основе косвенных данных, финансовое состояние домохозяйств постепенно улучшалось в 2023 году. Ключевыми в доходах населения второй год подряд остаются бюджетные выплаты: пенсии, социальные пособия, выплаты военным.

"В то же время в условиях нехватки квалифицированных работников постепенно повышают оплату труда и предприятия частного сектора", - говорится в документе.

Прогноз на 2024 год

По прогнозу НБУ, в 2024 году даже в условиях сохранения высоких рисков безопасности реальные доходы населения будут постепенно расти благодаря восстановлению экономической активности и сохранению мягкой фискальной политики.

"В послевоенное время оживление спроса на рабочую силу будет определять ускорение роста зарплат прежде всего в видах экономической деятельности, которые будут наиболее остро нуждаться в квалифицированной рабочей силе. В связи с потребностью восстановления значительных объемов разрушенных или поврежденных производственных мощностей, инфраструктурных объектов и жилья прежде всего вырастет потребность в строительных специальностях", - говорится в отчете.

Спрос на специалистов в отраслях, где производственные мощности значительно повреждены и требуют длительного восстановления, определенное время будет сниженным. Соответственно, диспропорции на рынке труда будут сохраняться, что сдерживает экономический рост, отмечают в НБУ.

На фоне снижения инфляции реальные заработные платы в 2024-2025 гг. будут расти темпами более 6% в год, прогнозирует НБУ.

Обновленный прогноз НБУ

По прогнозу НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. вырастет на 17,7%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.

В 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 15,8%, реальной – на 6,9%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,0%, реальная – на 6,2%.

Реальная зарплата

Данные официальной статистики говорят о том, что реальные зарплаты украинцев уже начали расти. В июне 2023 года средняя зарплата составила 16 тысяч гривен, что на 14,7% больше, чем год назад. В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.