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Доходи українців почали відновлюватися, - Світовий банк

Фото: Доходи українців почали зростати, зазначає Світовий банк (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Доходи українців почали відновлюватись у 2023 році. Проте більшість громадян заявляють про погіршення фінансового стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Світового банку для країн Європи та Центральної Азії.

Як зазначається в огляді, оцінки, що базуються на даних про доходи, показують, що номінальна заробітна плата в останньому кварталі 2023 року зросла, випередивши інфляцію. Соціальні трансферти також збільшились у реальному вираженні.

"Проте, 70% домогосподарств вважають, що їхнє фінансове становище погіршилося порівняно з тим, що було два роки тому, що відображає поєднання високої невизначеності, високих цін після періоду інфляції, відсутності заощаджень та втрати майна, при цьому понад 20% домогосподарств зазнали збитків з моменту початку війни", - йдеться в огляді.

Доходи та зарплати українців

За даними Держстату, реальні доходи (з урахуванням інфляції) у 2022 році скоротилися на 14,1%.

Середньомісячна зарплата українців 2023 року становила 17442 гривень. Номінальна зарплата штатних працівників на 17,5% вища, ніж у 2022 році. Середньорічна інфляція становила 12,9%. Таким чином реальні зарплати за рік зросли приблизно на 4,6%.

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