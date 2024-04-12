RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доходы украинцев начали восстанавливаться, - Всемирный банк

Фото: Доходы украинцев начали расти, отмечает Всемирный банк (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Доходы украинцев начали восстанавливаться в 2023 году. Однако большинство граждан заявляют об ухудшении финансового положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Всемирного банка для стран Европы и Центральной Азии.

Как отмечается в обзоре, оценки, основанные на данных о доходах, показывают, что номинальная заработная плата в последнем квартале 2023 года выросла, опередив инфляцию. Социальные трансферты также увеличились в реальном выражении.

"Тем не менее, 70% домохозяйств считают, что их финансовое положение ухудшилось по сравнению с тем, что было два года назад, что отражает сочетание высокой неопределенности, высоких цен после периода инфляции, отсутствия сбережений и потери имущества, при этом более 20% домохозяйств понесли ущерб с момента начала войны", - говорится в обзоре.

Доходы и зарплаты украинцев

По данным Госстата, реальные доходы (с учетом инфляции) в 2022 году сократились на 14,1%.

Среднемесячная зарплата украинцев в 2023 году составила 17442 гривен. Номинальная зарплата штатных работников на 17,5% выше, чем в 2022 году. Среднегодовая инфляция составила 12,9%. Таким образом, реальные зарплаты за год выросли примерно на 4,6%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Всемирный банк