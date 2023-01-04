Доходи ПФУ зросли більш ніж на 100 млрд гривень: скільки виплатили пенсій за 2022 рік

За даними прес-служби, власні доходи ПФУ склали 403,6 млрд гривень, (з яких 23,3 млрд гривень кошти з державного бюджету України за деякі категорії застрахованих осіб). З державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 210,4 млрд гривень.

Загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати склала 590,0 млрд гривень, проти 520,9 млрд гривень у 2021 році.

На виплату пенсій у 2022 році спрямовано 574,2 млрд гривень, що на 12,6% більше, ніж у 2021 році (509,9 млрд гривень).

На виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, спрямовано 6,4 млрд гривень.